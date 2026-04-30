Скористатися гуманітарної допомогою у Полтаві можуть не всі пенсіонери, адже існують важливі умови отримання підтримки.

Почалася роздача гуманітарної допомоги у Полтаві для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

Із 22 квітня Карітас Полтава розпочав видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до Полтавської області та потребують додаткової підтримки.

Скористатися гуманітарною допомогою у Полтаві можуть переселенці, які переїхали до регіону після 1 січня 2026 року, раніше не отримували аналогічних наборів від організації та належать до однієї з визначених категорій вразливості. Насамперед йдеться про:

осіб з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, а також людей з інвалідністю з дитинства.

Право на отримання допомоги також мають:

громадяни, які страждають на тяжкі захворювання,

пенсіонери від 70 років, якщо їхній стан здоров'я підтверджений медичними документами.

Реєстрація учасників програми проводиться у Полтаві за адресою: вулиця Гоголя, 28. Прийом заявників розпочинається щодня о 10:00.

Для оформлення гуманітарної допомоги необхідно особисто надати повний пакет документів. Зокрема, заявнику потрібно мати при собі оригінал паспорта, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, а також документи, які підтверджують належність до відповідної вразливої категорії.

У Карітасі наголошують, що перед видачею наборів обов'язково проводитиметься перевірка щодо попереднього отримання аналогічної гуманітарної допомоги. Це необхідно для справедливого розподілу ресурсів та надання підтримки тим, хто її потребує найбільше.

