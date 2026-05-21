Новый график движения пригородных поездов в Днепропетровской области вводит «Укрзализныця» в связи с продолжением плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Информация о временных изменениях обнародована на официальном сайте «Укрзализныци».

В компании объясняют, что корректировка расписания необходима для проведения технического обслуживания путей, обновления отдельных участков инфраструктуры и обеспечения безопасного и стабильного движения поездов.

В этой связи часть пригородных рейсов в регионе будет курсировать по обновленному графику, а отдельные поезда временно изменят маршрут следования. Пассажирам советуют заранее проверять новый график движения поездов в Днепропетровской области и учитывать возможные изменения при планировании поездок.

В частности, экспресс №6172 сообщением Днепр - Берестин 21 мая 2026 будет курсировать по измененному графику. Отправление со станции Днепр-Главный запланировано на 08:33 вместо 08:35. Далее он будет делать остановки на платформах 193 км, Нижнеднепровск, 196 км, ВС-узел Парк С и ВС-узел Парк Е, после чего продолжит движение по действующему расписанию.

Также временные изменения коснутся поезда №6277 Павлоград-1 – Днепр. В сутки 22 мая 2026 года он будет курсировать по измененному маршруту через станции Самар-Днепровский и Нижнеднепровск-Узел без заезда на станции Зайцево, Синельниково-1, Синельниково-2, Яворницкое и Игрень.

Отправление из Павлограда-1 запланировано на 07:36. Далее он будет следовать через Межиричи, Минеральную, Орловщину, Самар-Днепровский, Самаровку, Нижнеднепровск и платформу 193 км. Прибытие на станцию ​​Днепр-Головный ожидается в 09:35.

Кроме этого, 1 и 2 июня 2026 измененный график будет действовать для экспресса №6173 Берестин — Днепр-Головный. Отправление из Берестина предусмотрено в 14:35, а прибытие в Днепр - в 19:04. Маршрут будет проходить через ряд станций и платформ, среди которых Лебяже, Зачепиловка, Перещепино, Губиниха, Свободное, Самар-Днепровский, Подгородное и Нижнеднепровск.

