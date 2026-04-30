Дефицит продуктов в Черниговской области фиксируют на фоне сокращения запасов меда в Украине, что уже отражается на экспортных показателях отрасли, пишет Politeka.net.

В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается нехватка пчелиного продукта, которая может уменьшить внешние поставки на 10–20% и привести к потере зарубежных контрактов.

Генеральный директор экспортной компании Beehive Семен Гагарин отмечает, что ситуация носит временный характер и связана с периодом до нового сбора в августе.

По его словам, наибольшее влияние сейчас испытывает направление Европейского Союза, куда устремляется подавляющая часть украинских отгрузок. В 2025 году объем составил около 50 тысяч тонн, тогда как в 2026 году ожидается снижение до 40–45 тысяч тонн.

Параллельно рынок остается уязвимым к внешним факторам, а Дефицит продуктов в Черниговской области может дополнительно влиять на внутреннее распределение и доступность сладкого товара в регионах.

Около 90–95% экспорта традиционно приходится на страны ЕС, поэтому все колебания предложения быстро отражаются на контрактах и ​​логистике.

Конкуренция на мировом рынке также усиливается через поставщиков из Китая, Индии и Аргентины, частично замещающих украинские объемы для импортеров.

По прогнозам, сбор в этом году может составить 60–80 тысяч тонн, что соответствует уровню предыдущих сезонов, однако окончательные цифры будут зависеть от погодных условий.

Эксперты отмечают, что ценовая динамика напрямую связана с урожайностью: при увеличении предложения стоимость стабилизируется, в то время как при недостатке — растет вместе с сокращением продаж.

Источник

Последние новости Украины:

