Дефіцит продуктів у Чернігівській області фіксують на тлі скорочення запасів меду в Україні, що вже позначається на експортних показниках галузі, пише Politeka.net.

Наразі на внутрішньому ринку спостерігається нестача бджолиного продукту, яка може зменшити зовнішні поставки на 10–20% та призвести до втрати частини закордонних контрактів.

Генеральний директор експортної компанії Beehive Семен Гагарін зазначає, що ситуація має тимчасовий характер і пов’язана з періодом до нового збору в серпні.

За його словами, найбільший вплив зараз відчуває напрям Європейського Союзу, куди спрямовується переважна частина українських відвантажень. У 2025 році обсяг становив близько 50 тисяч тонн, тоді як у 2026 очікується зниження до 40–45 тисяч тонн.

Паралельно ринок залишається чутливим до зовнішніх факторів, а Дефіцит продуктів у Чернігівській області може додатково впливати на внутрішній розподіл та доступність солодкого товару в регіонах.

Близько 90–95% експорту традиційно припадає на країни ЄС, тому будь-які коливання пропозиції швидко відображаються на контрактах і логістиці.

Конкуренція на світовому ринку також посилюється через постачальників із Китаю, Індії та Аргентини, які частково заміщують українські обсяги для імпортерів.

За прогнозами, цьогорічний збір може скласти 60–80 тисяч тонн, що відповідає рівню попередніх сезонів, однак остаточні цифри залежатимуть від погодних умов.

Експерти відзначають, що цінова динаміка напряму пов’язана з урожайністю: у разі збільшення пропозиції вартість стабілізується, тоді як при нестачі — зростає разом із скороченням продажів.

