Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Графики отключения света в Черниговской области по состоянию на 1 мая вводятся в отдельных населенных пунктах. Ограничения будут действовать в связи с проведением плановых профилактических работ в энергетических сетях.

С 08:00–17:00 часов дополнительные графики отключения света коснутся части адресов в городе Мена. Обесточат следующие улицы:

Пищанивська — № 60, 62, 64, 66, 103, 105б, 105а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 121г, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137, 137а, 139, 60а

Пищанивськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

С 08:00–20:00 (12 часов подряд) не будет электричества в городе Прылукы. Выключать электричество в домах, расположенных на следующих улицах:

1-й Береговый — № 2, 4, 6, 10

1-й Гоголя — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 6А, 6Б, 9А

3-й Гимназычный — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 2А, 4А, 4Б

Берегова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 10А, 32А, 32Б, 32В, 39А

Гимназычна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2А, 10Б, 10В, 12А, 14Б

Котляревського — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 3А, 5А, 5Б, 15А, 21А

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8А, 12Б

С 08:00–19:00 часов будут выключать электричество в городе Нижын. На 11 часов свет свет исчезнет по следующим адресам:

30 Рокив — №3

8 Березня — №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 20а, 21а, 24а, 25а, 28а, 28Б, 29/2, 31а, 32а, 40б, 46А

Академика Лавровського — №1, 4, 6, 8, 4А

Березанська — №1, 2, 3

Воробивська — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 38а

Гимназийна — №27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 27а

Заводськый — №1, 2, 3, 4, 5, 6

Коныського Олександра — №1–20, 22, 24, 4а, 6а, 13а, 13Б, 17а

Кооператывна — №1–13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2а, 6а, 9а

Леси Украинкы — №3, 4, 1а, 3а, 4а

Лыпивризька — №1–23, 11а, 23а

Овдиивська — №198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Редькинська — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

Станислава Прощенка — №1, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 1/16, 11/3, 11/1, 11/2, 22А/2, 22А/1, 30а, 30Б, 36а, 40а, 40б, 40Б/49, 40Б/4

Тернавиотив — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 1а

Уненизька — №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Фурманська — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3В, 6А

Чернигивська — №21, 32, 34

Шолом Алейхома — №2а.

Последние новости Украины:

