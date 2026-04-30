Графіки відключення світла триватимуть у Чернігівській області у зв'язку з плановими ремонтними роботами, що заплановані на 1 травня, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 1 травня вводяться в окремих населених пунктах. Обмеження діятимуть у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт в енергетичних мережах.

З 08:00–17:00 години додаткові графіки відключення світла торкнуться частини адрес у місті Мена. Знеструмлять наступні вулиці:

Піщанівська — № 60, 62, 64, 66, 103, 105б, 105а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 121г, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137, 137а, 139, 60а

Піщанівський — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

З 08:00–20:00 години (12 годин поспіль) не буде електрики в місті Прилуки. Вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані на таких вулицях:

1-й Береговий — № 2, 4, 6, 10

1-й Гоголя — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 6А, 6Б, 9А

3-й Гімназичний — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 2А, 4А, 4Б

Берегова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 10А, 32А, 32Б, 32В, 39А

Гімназична — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2А, 10Б, 10В, 12А, 14Б

Котляревського — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 3А, 5А, 5Б, 15А, 21А

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8А, 12Б

З 08:00–19:00 години будуть вимикати електрику у місті Ніжин. На 11 годин поспіль світло зникне за наступними адресами:

30 Років — №3

8 Березня — №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 20а, 21а, 24а, 25а, 28а, 28Б, 29/2, 31а, 32а, 40б, 46А

Академіка Лавровського — №1, 4, 6, 8, 4А

Березанська — №1, 2, 3

Вороб'ївська — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 38а

Гімназійна — №27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 27а

Заводський — №1, 2, 3, 4, 5, 6

Кониського Олександра — №1–20, 22, 24, 4а, 6а, 13а, 13Б, 17а

Кооперативна — №1–13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2а, 6а, 9а

Лесі Українки — №3, 4, 1а, 3а, 4а

Липіврізька — №1–23, 11а, 23а

Овдіївська — №198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Редькінська — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

Станіслава Прощенка — №1, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 1/16, 11/3, 11/1, 11/2, 22А/2, 22А/1, 30а, 30Б, 36а, 40а, 40б, 40Б/49, 40Б/4

Тернавіотів — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 1а

Уненізька — №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Фурманська — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3В, 6А

Чернігівська — №21, 32, 34

Шолом Алейхома — №2а.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.