Графіки відключення світла триватимуть у Одеській області у зв'язку з плановими ремонтни роботами, які проводитимуть енергетики 1 травня, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

З'явилися нові графіки відключення світла в Одеській області на 1 травня, проте вони мають виключно плановий характер. Цього дня проводитимуть важливі роботи на електромережах.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, AT "ДТЕК Одеські Електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади. У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 08:30 до 20:30 години у місті Чорноморськ.

01.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години вводяться додаткові графіки відключення електрики в селі Гонората та Глибочок (вул. Центральна).

Також з 08:30 до 20:30 години будуть тривати додаткові графіки відключення електрики у селищі Олександрівка. На 12 годин поспіль світло зникне за такими адресами:

Грецька — №24А, 30, 31, 32, 34, 36, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51

Єдності — №10, 12, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А

Захисників України — №1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 45327, 5, 6, 7, 8, 8А

Київська — №27, 34, 38, 40, 40А

Кооперативна — №47, 48, 49, 51, 52А, 52Б, 53А, 54А, 54Б

Морська — №1, 15, 17, 2, 20, 3, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 45339, 47, 48, 7, 8, 8А

Центральна — №100, 100А, 100Б, 101, 101А, 102, 104, 106, 108, 75, 75/2, 87А, 88, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 99

Шкільна — №1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 16/М, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9

пров. Захисників України — №1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.