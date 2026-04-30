Новый график движения транспорта во Львове будет действовать до следующих изменений.

В связи с городскими торжествами и ограничениями в центральной части обнародован новый график движения транспорта во Львове, изменяющий маршруты электротранспорта на 2 мая, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В субботу во время празднования 770-летия города с 13:00 до 14:30 будет временно закрыт проезд на площади Рынок, а также на улицах Русской и Беринды. Из-за этого коррекции коснутся двух трамвайных маршрутов.

Движение первого трамвая направляется от железнодорожного вокзала через Городоцкую, Ивана Гонту, Подвальную, Лычаковскую, Мечникова до Погулянки. Второй маршрут будет курсировать через Коновальца, Чупринки, Нечуя-Левицкого, Витовского, Франко, Лычаковскую и завершаться на Пасечной.

Дополнительно в тот же временной промежуток перекроют участок проспекта Свободы возле памятника Тарасу Шевченко. Чтобы избежать изменения схемы движения троллейбуса №33, на линию выпустят машины с автономной системой питания.

В этот период электротранспорт в центральной части будет разворачиваться в другой точке — вблизи фигуры Божией Матери, что позволит сохранить непрерывность движения без дополнительных остановок.

Управление транспорта города просит пассажиров и водителей учесть временные ограничения и планировать альтернативные маршруты. После завершения событий перевозка вернутся к стандартной схеме, а новый график движения транспорта во Львове утратит силу до следующих изменений.

В городском совете просят жителей заранее учесть изменения, чтобы легче ориентироваться в движении транспорта во время праздничных событий.

