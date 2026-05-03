Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области обусловлено, прежде всего, подорожанием горючего и ростом производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области коснулось и Костопольского общества, передает Politeka.

С 30 апреля здесь действуют новые цены на вывоз бытовых отходов. Решение принял исполнительный комитет городского совета.

Как объяснили в общине, пересмотр стоимости инициировало предприятие «Костополькоммунсервис». Главная причина – существенный рост цен на дизельное топливо, а также увеличение расходов на другие составляющие услуги.

Для населения стоимость вывоза и захоронения одного кубометра мусора выросла с 239,67 до 338,79 грн. Для предприятий, учреждений и организаций новый тариф составляет 370,03 грн вместо предыдущих 298,73.

Оплата для жителей рассчитывается отдельно на каждое зарегистрированное лицо. Сумма зависит от типа жилья – многоквартирный дом или частный дом. В среднем ежемесячный платеж для одного жителя вырастет на 12–14 гривен.

Местные власти отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области обусловлено прежде всего подорожанием горючего и ростом производственных затрат. Предварительный пересмотр цен в Костополе состоялся в мае прошлого года.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и проезда.

Руководитель областного управления инфраструктуры и промышленности Федор Мисюра заявил, что за последние две недели цены на бензин и дизель выросли на 25 гривен за литр. В результате часть автобусных маршрутов стала убыточной для перевозчиков.

По его словам, стоимость перевозок будет пересмотрена: тариф увеличится с 2,25 до 2,80 гривны за километр. Новые расценки будут вводить поэтапно по маршрутам по всей области, чтобы сохранить бесперебойное транспортное сообщение.

