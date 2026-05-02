Подорожание проезда в Черновцах сказалось и на стоимости дневного билета, ведь с 1 мая его цена выросла до 90 гривен. До этого пассажиры платили 70 гривен, сообщает Politeka.

В Черновицком троллейбусном управлении объяснили изменение пересмотром тарифов на разовые поездки. Приобрести такой проездной по-прежнему можно непосредственно у водителя.

Дневной билет в городе был введен в октябре 2023 года. За первый месяц им воспользовались почти две тысячи раз. В среднем каждый день покупали около 150 таких проездных.

На старте стоимость составила 50 гривен. В марте 2025 года сумму повысили до 70. Теперь после очередного обновления тарифов пассажирам придется платить 90.

Билет активируется во время валидации и действует до 23:00. В течение дня владелец может совершать неограниченное количество поездок. В то же время, использовать один проездной для нескольких людей запрещено. За такое нарушение предусмотрен штраф.

Действие абонемента распространяется на все троллейбусные линии города. Также им можно воспользоваться коммунальными автобусными маршрутами №1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23, 29 и 34.

Удорожание проезда в Черновцах коснулось всего общественного транспорта. С 13 апреля поездка в троллейбусе стоит 16 гривен. Для студентов в течение учебного года действует льготная цена – 8 гривен. Учащиеся пользуются транспортом бесплатно.

В автобусах новый тариф был введен с 20 апреля. В настоящее время одна поездка обходится в 20 гривен. Перед этим в городе действовал временный тариф – 17 гривен. Основными причинами пересмотра стоимости перевозчики называли рост цен на горючее, электроэнергию, комплектующие и увеличение затрат на оплату труда.

