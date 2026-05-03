Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области готовится в Стрыйской общине, где планируется пересмотреть стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, передает издание Politeka.

О намерении скорректировать действующие расценки сообщили в Стрыйском городском совете.

Причиной называют существенный рост себестоимости услуг, в первую очередь из-за удорожания электроэнергии.

Наибольшую долю в структуре тарифа, около 40% составляют затраты на электроснабжение. Если раньше в расчетах закладывали цену 9,33 грн за кВт/ч, то по итогам первого квартала 2026 г. фактическая стоимость для коммунальных предприятий выросла почти до 14 грн. Таким образом, ресурс подорожал примерно вполовину.

Кроме электроэнергии, в тариф заложена оплата труда работников, расходы по обслуживанию сетей и другие обязательные платежи. Именно эти факторы формируют итоговую стоимость услуг для потребителей.

Пока кубометр водоснабжения и водоотвода для абонентов Стрыйводоканал стоит 65,28 грн, а для клиентов Водоканал Плюс — 65,22 грн. Предварительно ожидается, что после просмотра цены могут вырасти ориентировочно на 10%.

В городском совете отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области - вынужденный шаг для обеспечения стабильной работы водопроводно-канализационного хозяйства.

Экономическое обоснование будущих изменений обещает обнародовать на официальных ресурсах городского совета и коммунальных предприятий в ближайшее время.

