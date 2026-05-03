Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области рассматривается как важный социальный ресурс для людей, потерявших собственные дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается доступным через онлайн-платформу «Допомагай» и частные объявления, где публикуют актуальные варианты временного размещения переселенцев, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев недвижимости с людьми, которые срочно ищут крышу над головой. Пользователи могут напрямую контактировать с хозяевами, уточнять бытовые условия и договариваться о заселении без посредников.

Большинство предложений ориентирована на женщин, семьи с детьми и пожилых граждан. В большинстве случаев владельцы обеспечивают базовую инфраструктуру для повседневного проживания.

Один из вариантов размещения находится в селе Козловщина Котелевского района. Там доступно частное здание с газовым отоплением, водоснабжением, канализационной системой и интернет-соединением.

При перебоях с электроэнергией предусмотрено инверторное питание. Отдельно владельцы рассматривают возможность совместного проживания с женщиной для взаимной помощи в быту.

В Заводском переселенцам предлагают отдельную комнату в частном доме без оплаты, с акцентом на поддержку матери с ребенком.

Также в Пирятине доступен трехкомнатный дом, где предусмотрено проживание семьи при помощи пожилой хозяйке по ежедневным делам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области рассматривается как важный социальный ресурс для людей, которые потеряли собственные дома из-за войны и нуждаются в временном убежище.

Актуальные объявления постоянно обновляются, потому переселенцам рекомендуют регулярно проверять новые предложения и оперативно связываться с владельцами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кому из украинцев обещают больше денег

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.