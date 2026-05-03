Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области может затронуть жителей Владимира, сообщает издание Politeka.

Копунальное предприятие «Владимирводоканал» объявило о намерении пересмотреть стоимость водоснабжения и водоотвода. Причиной называют стремительный рост производственных издержек.

Больше всего на себестоимость повлияла электроэнергия. С 2021 года ее цена выросла более чем в четыре раза. Также увеличились расходы на горючее, материалы и обслуживание сетей.

В настоящее время местное население платит 18,39 грн за кубометр водоснабжения и 29,09 грн за водоотвод. Предприятие предлагает установить новые расценки: 33,03 грн за воду и 42,80 грн за отвод стоков.

В процентном измерении это составляет около 80% для водоснабжения и более 47% для водоотведения. В коммунальном предприятии отмечают: действующие тарифы покрывают только часть фактических расходов.

Без обновления расценок возможны финансовые усложнения. Речь идет о накоплении долгов, штрафных санкциях, а также риске перебоев в работе объектов из-за возможных отключений электроэнергии.

Также следует отметить, что в городском совете отмечают, что ресурсов бюджета уже недостаточно для компенсации разницы. Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области становится вынужденным шагом для сохранения стабильного водоснабжения для потребителей.

Замечания и предложения от потребителей будут принимать в течение десяти дней со дня обнародования. Обращение можно отправить по почте или по электронной почте в КП «Владимирводоканал».

