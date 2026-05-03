Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается актуальной темой после обновления программ поддержки от Красного Креста.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предусмотрена в рамках нескольких направлений финансовой поддержки для людей, пострадавших от войны или находящихся в сложном положении, сообщает Politeka.

В настоящее время Красный Крест работает в девяти регионах Украины. В список входят Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Именно эти регионы определены как наиболее пострадавшие в результате войны. С апреля 2026 года многоцелевую денежную помощь для ВПЛ в Украине перестали применять.

Ее заменили новым механизмом, предусматривающим предоставление средств по приоритетам в зависимости от жизненных обстоятельств человека и уровня потребности.

Один из вариантов поддержки составляет 10 800 гривен на одного человека. Такую выплату могут получить граждане, относящиеся к социально экономически незащищенным категориям населения.

Цель этой помощи состоит в уменьшении финансовой нагрузки для тех, кто из-за войны имеет наибольшие затраты.

Также денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области может составлять 12 300 гривен на человека. Именно такая сумма предусмотрена для лиц, эвакуированных из-за опасности.

Одно из главных условий - прохождение транзитного пункта после выезда с опасной территории. Важно, что такая выплата доступна только в течение 45 дней после прохождения транзитного пункта.

По истечении этого срока обращение может не рассматриваться в рамках соответствующей программы. Отдельно 12 300 гривен могут получить люди, пострадавшие в результате обстрелов.

Речь идет прежде всего о тех гражданах, чье жилье получило значительные повреждения или было полностью разрушено из-за военных действий.

