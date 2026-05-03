График отключения газа на неделю 4 по 10 мая в Харьковской области был обнародован для жителей Лозовой, передает Politeka.

В городе начнутся плановые работы по техническому обслуживанию внутридомовых сетей.

По информации Берестинского управления эксплуатации газового хозяйства, временное прекращение подачи топлива связано с обязательной проверкой систем в многоквартирных домах. Такие мероприятия проводятся для повышения уровня безопасности и соблюдения действующих норм.

В период с 4 по 10 мая работы охватят несколько домов в четвертом микрорайоне. В частности, 4 мая газ временно перекроют в домах №20 и №21. 6 мая обслуживание запланировано в доме №22.

На следующий день, 7 мая, специалисты будут работать по адресу №4 и №5. Уже 8 мая ремонтные мероприятия будут проведены в доме №40.

Газоснабжение будет возобновлено после полного завершения проверок в каждом доме. Для этого необходимо обеспечить доступ специалистов к оборудованию во всех квартирах.

Жителей просят внимательно следить за объявлениями. Дополнительные сообщения будут размещены непосредственно перед началом работ.

Перед планируемым отключением специалисты советуют жителям перекрыть краны перед газовыми приборами и проверить исправность оборудования. Также следует заранее спланировать бытовые дела, требующие использования газа. После завершения технических мероприятий важно быть дома для предоставления доступа работникам службы при возобновлении подачи топлива.

