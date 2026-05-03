График отключения газа на неделю 4 по 10 мая в Волынской области предусматривает временное прекращение поставок топлива только на время выполнения работ.

График отключения газа на неделю 4 по 10 мая в Волынской области был обнародован в рамках плановых работ по проверке внутридомовых систем в многоквартирном жилищном фонде региона, сообщает Politeka.

Речь идет о масштабном техобслуживании сетей, которое охватит около 150 домов в четырех районах. Цель работ – проверка герметичности соединений, тестирование оборудования и выявление возможных утечек.

Специалисты газовой службы в период работ будут производить испытания систем на плотность. При необходимости предусмотрено оперативное устранение неисправностей прямо на месте.

Во Владимирском районе работы стартуют с 4 мая в городе Владимир по улице Михаила Драгоманова, 19/а, а также в ряде других домов в последующие дни — 5, 6 и 7 мая. Отдельные адреса охватывают улицы Независимости, Полесской Сечи и Луцк.

В пгт Иваничи обслуживание пройдет с 5 по 7 мая на улице Заводской в ​​нескольких домах. В селе Березовичи работы запланированы 6 мая, в частности, на Центральной и Гаврисе.

Нововолынск также вошел в список населенных пунктов. Здесь работы продлятся с 4 по 8 мая на Шахтерском и Шахтерском микрорайоне.

В районе Ковеля обслуживание охватит один из домов в Ковеле на улице Театральной с 4 по 8 мая. В Камень-Каширском районе работы запланированы в пгт Ратно с 4 по 7 мая.

Луцк получит самое большое количество адресов в графике. Проверки пройдут на улицах Арцеулова, Соборности, Стрелецкой и Красной Калины в разные дни с 4 по 7 мая.

Представители службы отмечают, что график отключения газа на неделю 4 по 10 мая в Волынской области предусматривает временное прекращение поставок топлива только на время выполнения работ в конкретных домах.

