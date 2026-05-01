Сегодня его деятельность в Одессе объединяет волонтерские инициативы, коммуникацию и помощь людям, нуждающимся в поддержке в условиях войны.

Одесса стала новой точкой волонтерской работы для латвийца Науриса Французевичса, приехавшего в Украину во время полномасштабной войны, чтобы приобщиться к помощи гражданским и военным, сообщает Politeka.

30-летний мужчина живет в Украине около восьми месяцев. До этого в Латвии он работал фрилансером и занимался волонтерством, в частности заботился о приюте для бездомных кошек. Говорит, что любовь к животным была с детства и явилась главной мотивацией его деятельности.

События 24 февраля 2022 г. стали для него переломным моментом. За несколько дней до вторжения он следил за новостями о накоплении войск, но не мог поверить в масштаб угрозы.

«Когда очнулся 24 февраля, думал: "Что это?" Первые два-три дня я вообще не мог поверить в происходящее» , – рассказал Наурис.

После начала полномасштабных событий он решил поменять жизнь. В 2025 году окончательно приехал в Украину, хотя еще раньше планировал переезд, но отсрочил его по семейным обстоятельствам.

Сначала мужчина жил в Киеве. Там производил маскировочные сетки и кикиморы, а также помогал людям во время отключения электроэнергии — передавал газовые плиты, баллоны и средства обогрева.

«Я продолжал волонтерить, делал маскировочные сетки. Когда были длительные отключения света, передавал семьям с детьми газовые плиты и грелки военным и гражданским» , - отметил он.

Впоследствии он попробовал себя в военном направлении, но быстро понял, что психологически это слишком сложно, и вернулся к гуманитарной помощи.

В настоящее время он находится в Украине уже около месяца в новом городе, где также присоединяется к волонтерским инициативам и поддерживает местные сообщества. Отдельным фактором переезда стала личная история – здесь проживает его девушка.

Часть решений мужчина принимал постепенно и не сразу сообщал родным о переезде. Впоследствии семья узнала о его пребывании в стране, переживающей войну.

«Сначала я не сказал родным, что переехал. Затем брат спросил: "Ты странный, что уехал в воюющую страну". Я объяснил, что сначала было страшно, но сейчас все нормально» , - сказал он.

Наурис также ведет блог, где его аудитория в основном состоит из жителей Латвии и других стран Балтии. По его словам, люди оттуда активно поддерживают украинцев и хорошо понимают риски, связанные с агрессией со стороны России.

