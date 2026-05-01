Сьогодні його діяльність в Одесі поєднує волонтерські ініціативи, комунікацію та допомогу людям, які потребують підтримки в умовах війни.

Одеса стала новою точкою волонтерської роботи для латвійця Науріса Французевічса, який приїхав до України під час повномасштабної війни, щоб долучитися до допомоги цивільним і військовим, повідомляє Politeka.

30-річний чоловік живе в Україні близько восьми місяців. До цього в Латвії він працював фрилансером і займався волонтерством, зокрема опікувався притулком для безпритульних котів. Каже, що любов до тварин була з дитинства і стала головною мотивацією його діяльності.

Події 24 лютого 2022 року стали для нього переломним моментом. За кілька днів до вторгнення він стежив за новинами про накопичення військ, але не міг повірити у масштаб загрози.

«Коли прокинувся 24 лютого, думав: "Що це?" Перші два-три дні я взагалі не міг повірити в те, що відбувається», — розповів Науріс.

Після початку повномасштабних подій він вирішив змінити життя. У 2025 році остаточно приїхав в Україну, хоча ще раніше планував переїзд, але відтермінував його через сімейні обставини.

Спершу чоловік жив у Києві. Там виготовляв маскувальні сітки та кікімори, а також допомагав людям під час відключень електроенергії — передавав газові плити, балони та засоби обігріву.

«Я продовжував волонтерити, робив маскувальні сітки. Коли були тривалі відключення світла, передавав сім’ям з дітьми газові плити та грілки військовим і цивільним», — зазначив він.

Згодом він спробував себе у військовому напрямі, але швидко зрозумів, що психологічно це для нього надто складно, і повернувся до гуманітарної допомоги.

Нині він перебуває в Україні вже близько місяця у новому місті, де також долучається до волонтерських ініціатив і підтримує місцеві спільноти. Окремим фактором переїзду стала особиста історія — тут проживає його дівчина.

Частину рішень чоловік ухвалював поступово і не одразу повідомляв рідним про переїзд. Згодом родина дізналася про його перебування в країні, що переживає війну.

«Спочатку я не сказав рідним, що переїхав. Потім брат запитав: "Ти дивний, що поїхав у країну, яка воює". Я пояснив, що спочатку було страшно, але зараз усе нормально», — сказав він.

Науріс також веде блог, де його аудиторія переважно складається з мешканців Латвії та інших країн Балтії. За його словами, люди звідти активно підтримують українців і добре розуміють ризики, пов’язані з агресією з боку росії.

Сьогодні його діяльність в Одесі поєднує волонтерські ініціативи, комунікацію та допомогу людям, які потребують підтримки в умовах війни.

