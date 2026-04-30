Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области может стать частью более широкого пересмотра энергетической политики с 1 мая.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области с 1 мая не подтверждено официально, однако вопрос будущей стоимости ресурса остается в фокусе правительственных и аналитических обсуждений, сообщает Politeka.

По состоянию на апрель большинство бытовых потребителей, обслуживаемых через Нафтогаз Украины, платят 7,96 грн. за кубометр в рамках тарифного плана «Фиксированный». Его действие завершается 30 апреля, а решение по дальнейшим условиям поставки пока не обнародовано.

Правительственные источники сигнализируют о намерении сохранить действующую цену как минимум в краткосрочной перспективе. В то же время, в среднесрочном горизонте пересмотр стоимости рассматривается как возможный сценарий из-за экономических факторов и внешних рекомендаций.

Аналитики отмечают, что подготовительные процессы уже запущены. Речь идет не о финальном решении, а о формировании базовых расчетов, которые определят потенциальный уровень тарифа в будущем.

Отдельно подчеркивается, что оценивается платежеспособность населения. Такой подход объясняют стремлением избежать резкого роста долгов за коммунальные услуги при установлении слишком высокой цены.

Также в дискуссиях упоминается позиция международных партнеров, в частности МВФ, неоднократно поднимавших тему приведения энергетических тарифов к рыночным условиям в перспективе.

Несмотря на это, на уровне правительства отмечают важность сохранения стабильности для домохозяйств. Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала, что фиксированная цена на газ остается элементом социальной поддержки в текущий период.

Окончательные решения по изменению стоимости с 1 мая пока не озвучены, однако эксперты не исключают, что повышение тарифов на газ в Днепропетровской области может стать частью более широкого пересмотра энергетической политики после завершения действующих регуляторных ограничений.

Последние новости Украины:

