Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области коснулось и Калуша.

В Калуше с 1 мая увеличитлась стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение 28 апреля принял исполнительный комитет городского совета.

Для жителей общества новая сумма за кубометр будет составлять 83,40 гривны. Потребители платят 78,77 гривны. Следовательно, разница составит 4,63 гривны.

Обновленная структура выглядит так: поставка воды будет стоить 32,93 гривны за кубометр, отвод стоков – 50,47 гривны.

В коммунальном предприятии объясняют: пересмотр связан с ростом производственных издержек. С начала года существенно подорожали электроэнергия и топливо. Именно эти факторы повлияли на себестоимость услуг.

По словам главного инженера КП «Калушская энергетическая компания» Игоря Караима, только за первый квартал дополнительные расходы по электроэнергии составили около 5 миллионов гривен. Несмотря на меры экономии, предприятие понесло значительные финансовые потери.

В ходе обсуждения представители общины подняли вопрос справедливого начисления за водоотвод. В частности, речь шла о необходимости разделить оплату для населения и бизнеса в зависимости от характера стоков.

Депутат городского совета Ольга Сикора подчеркнула: жители многоквартирных домов не должны оплачивать весь объем дождевых и талых вод, а также стоки, образующиеся в результате коммерческой деятельности.

В горсовете подчеркивают, что речь не идет о введении новых расценок. Это корректировка действующего тарифа с учетом двух составляющих стоимости электроэнергии и топлива.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области коснулось и Калуша. Новые расценки вступят в силу уже в мае.

