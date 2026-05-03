График отключения газа в неделю 4 по 10 мая в Винницкой области определяет последовательность выполнения работ и перечень адресов, где временно прекратят подачу ресурса.

График отключения газа в неделю 4 по 10 мая в Винницкой области уже стал известен, передает Politeka.

Об этом сообщает Брацлавский поссовет.

В поселке Брацлав объявлены плановые работы по обновлению инфраструктуры, по которым временно ограничат подачу энергоресурса в части жилых улиц.

Решение принято Винницким филиалом ООО «Газораспределительные сети Украины» в рамках подготовки к следующему отопительному периоду. Старт мероприятий запланирован на 4 мая в 09:00, ориентировочная продолжительность составляет около двух недель.

Под ограничение попадает ряд локаций населённого пункта. Среди них улицы Я. Мудрого, Заводская, Руданского, Вишневая, П. Дорошенко, Л. Каденюка, Марко Вовчка, Наливайко, В. Бакуля, М. Грушевского и Приветная. Также частично задет отрезок Соборной — от №70 до №115.

Отдельно отмечается, что график отключения газа на неделю 4 по 10 мая в Винницкой области определяет последовательность выполнения работ и перечень адресов, где временно прекратят подачу ресурса.

Местный совет отмечает: перед началом процедур жителям необходимо перекрыть краны на внутренних системах и обеспечить доступ специалистов к оборудованию в домах. Это позволит выполнить технические операции без задержек.

Возобновление подачи произойдет после завершения проверок и только при присутствии жильцов в помещениях. В случае вопросов работает контактный номер 0977116296.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.