График отключения воды на неделю 4 по 10 мая в Чернигове предусматривает предварительное информирование населения и рекомендацию производить запасы ресурсов.

График отключения воды в неделю 4 по 10 мая в Чернигове определяет ряд адресов, где временно ограничат подачу из-за аварийных и ремонтных вмешательств в сети водоснабжения города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Черниговводоканал .

Работы связаны с заменой арматуры и ликвидацией повреждений на разных участках трубопроводов. Ограничения вводятся поэтапно в зависимости от технических задач на конкретных объектах.

Наибольший объем намечен на 4 мая с 09:00 до 13:00. В этот период подачу прекратят для большого количества частных и юридических потребителей в центральной части города.

Среди адресов - Ремесленный (дома 43, 45, 48, 48/3, 49, 50, 52), Воскресенский (широкий перечень номеров от 1 до 31), а также переулок Воскресенский и близлежащие кварталы. Дополнительно под ограничения попадают участки на Б. Луговского, Вербицких, Марковича, Рыночной и Симиренко.

Отдельно указываются юридические объекты: Ремесленная 43 и 47, проспект Победы 76, Рыночная 20 и Воскресенская 27.

Ранее в городе уже фиксировали схожие ситуации. В частности, из-за ликвидации порыва на Ушинского, 6 в конце апреля там также временно останавливали подачу с организацией подвоза питьевой жидкости для жителей.

Еще один участок работ запланирован на 5 мая с 09:00 до 17:00. Здесь подключение приостановят на улице Максима Загривного в пределах домов от 4 до 40, включая частный сектор.

В городской службе подчеркивают, что предварительное информирование населения и рекомендацию делать запасы ресурсов.

Жителям советуют заранее подготовить необходимый объем питьевой воды, а также следить за обновлениями по восстановлению подачи. Контакт для справок - 0800-50-50-51.

