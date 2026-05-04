Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запровадили через тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту на тлі економії електроенергії.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі встановлено для частини трамвайних маршрутів міста у зв’язку з рішенням щодо економії електроенергії, повідомляє Politeka.

У місті тимчасово змінюють роботу тролейбусів і трамваїв, а новий графік руху транспорту в Кривому Розі опублікували у тематичній телеграм-спільноті.

Зокрема, увагу мешканців звертають на трамвайний маршрут №8, який залишається одним із ключових у місті та сполучає район ПАТ ПГЗК із вулицею Збагачувальною.

Саме для цього напрямку оприлюднено уточнений розклад, який уже почали використовувати у щоденному русі.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі охоплює ранкові та вечірні рейси, які були адаптовані під нові умови роботи енергосистеми.

Перший трамвай із депо вирушає о 5:51 і прямує через Трампарк, ПАТ ПГЗК та проспект Південний у напрямку вулиці Збагачувальної.

Далі курсування продовжується у звичному режимі з урахуванням оновлених інтервалів, що дозволяє підтримувати стабільність перевезень упродовж дня.

Перші рейси з кінцевих зупинок також зазнали змін. Від вулиці Збагачувальної трамвай вирушає о 6:22, а останній рейс у напрямку депо виконується о 18:12.

Водночас від ПАТ ПГЗК перший трамвай виходить на маршрут о 6:42, а останній рейс відправляється о 17:52. Такі часові коригування пояснюють необхідністю рівномірного розподілу навантаження на електромережу міста.

У транспортній спільноті наголошують, що зміни є тимчасовими і можуть додатково змінюватися залежно від ситуації з енергопостачанням.

Містян просять уважно стежити за оновленнями, адже навіть незначні коригування часу відправлення можуть впливати на звичні маршрути пересування.

