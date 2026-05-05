Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться из-за проблем с обеспечением аграриев удобрениями, что уже влияет на подготовку к посевной кампании, передает Politeka.

По оценкам специалистов рынка, недостаток аммиачной селитры в Украине составляет от 100 до 170 тысяч тонн. Причинами стали ушибы по критической инфраструктуре и сложности с доставкой импортной продукции.

Эксперты отмечают, что за период с июня 2025 года по февраль 2026 года в страну ввезли около 307 тысяч тонн этого вещества. Внутреннее производство за то же время достигло примерно 437 тысяч тонн. Несмотря на это, сформированные резервы оценивают в пределах 450–700 тысяч тонн, чего недостаточно для полного покрытия потребностей агросектора.

Дополнительным фактором риска стали погодные условия. Из-за гололеда и образования ледяной корки озимые культуры местами испытывают недостаток кислорода. Использование селитры помогает восстановить доступ воздуха к растениям и обеспечить раннюю подкормку.

На этом фоне формируется дефицит в Полтавской области, ведь ограниченные ресурсы удобрений могут повлиять на урожайность и дальнейшее предложение продовольствия.

Импорт продолжается, но логистические расходы и ограниченные возможности транспортировки остаются ключевыми вызовами. Частично улучшить ситуацию могло бы снабжение известняково-аммиачной селитры морским путем, что является более безопасной альтернативой и пригодной для использования на кислых почвах.

Специалисты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стабильности поставок и возможности аграриев оперативно получить необходимые ресурсы для проведения полевых работ.

