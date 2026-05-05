Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися через проблеми із забезпеченням аграріїв добривами, що вже впливає на підготовку до посівної кампанії, передає Politeka.

За оцінками фахівців ринку, нестача аміачної селітри в Україні становить від 100 до 170 тисяч тонн. Причинами стали удари по критичній інфраструктурі та складнощі з доставкою імпортної продукції.

Експерти зазначають, що упродовж періоду з червня 2025 року до лютого 2026 року в країну ввезли близько 307 тисяч тонн цієї речовини. Внутрішнє виробництво за той самий час досягло приблизно 437 тисяч тонн. Попри це, сформовані резерви оцінюють у межах 450–700 тисяч тонн, чого недостатньо для повного покриття потреб агросектору.

Додатковим фактором ризику стали погодні умови. Через ожеледицю та утворення крижаної кірки озимі культури місцями відчувають нестачу кисню. Використання селітри допомагає відновити доступ повітря до рослин і забезпечити раннє підживлення.

На цьому тлі формується дефіцит продуктів у Полтавській області, адже обмежені ресурси добрив можуть вплинути на врожайність і подальшу пропозицію продовольства.

Імпорт триває, однак логістичні витрати та обмежені можливості транспортування залишаються ключовими викликами. Частково покращити ситуацію могло б постачання вапняково-аміачної селітри морським шляхом, що є безпечнішою альтернативою та придатною для використання на кислих ґрунтах.

Фахівці наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від стабільності поставок і можливості аграріїв оперативно отримати необхідні ресурси для проведення польових робіт.

