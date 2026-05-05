Графіки відключення світла в Одеській області на 6 травня введено через планові та профілактичні ремонтні роботи.

Графіки відключення світла триватимуть багато годин в Одеській області через ремонтні роботи, що заплановані на 6 травня, пише видання Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» проводить планові профілактичні роботи.

У зв’язку з виконанням зазначених технічних заходів 6 травня 2026 року з 08:00 до 19:00 буде тимчасово припинено електропостачання в окремих населених пунктах. Зокрема, відключення торкнеться села Гонората та села Глибочок, де знеструмлення відбудеться на вулиці Центральній.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 6 травня буде проводити профілактичні роботи в Біляївській громаді.

У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 18.00 буде відключення електроенергії e місті Біляївка на таких вулицях та провулках:

1-а Дністровська; 3-я Дністровська; 4-та Дністровська; 5-та Дністровська; 6-та Дністровська; 7 квітня; 7-ма Дністровська; Балківська; Березова; Виноградна; Вишнева; Вишні Остапа; Волошкова; Героїв Громади; Головатого; Грушевського; Дністровська 2; Європейська; Заводська; Запорожців; Зарічна; Затишна; Зелений Хутір; Калинова; Канатна; Свободи; Каштанова; Київська; Кіпенка; Козацька; Космонавтів; Костіна; Кравченка; Крайня; Мала Хутірська; Миколаївська; Миру; Сковороди; Нижня; Нова; Одеська; Перемоги; Південна; Піщана; Яськівська; Пляжна; Покровська; Польова; Придністровська; СК ЗХ Средня; Слобідська; Соборна; Сонячна; Спортивна; Степова; Садова; Тіниста; Травнева; Лесі Українки; Успенська; Франка Івана; Харківська; Хмельницького Богдана; Хутірська; Шевченка; Шкільна.

1-й Балковський; 1-й Нижній; 1-й Соборний; 1-й Успенський; 1-й Шевченка; 2-й Нижній; 2-й Соборний; 2-й Успенський; 2-й Шевченка; 3-й Нижній; Європейський; Каштановий; Костіна; Кравченка; Миру; Турбаївський; Річковий; Сковороди; Сонячний; Тихий; Хитрий; Хмельницького Богдана; Шкільний; Яськівський; просп. Незалежності; СК зх; Рибаков; Водопровідна; Гоголя Миколи; Отамана Головатого; Агрономічна; Молодіжна; Дружби; Дачна; Новий масив; Рябушкіна; Теплична; Агрономічний; Грушевського; Калиновий; Зелена; Зоряна; Квіткова; Лугова; Станційна; Бендяка; Горіхова; Молодіжний; Ягідний; Лікарняний; Райдужна; Сагайдачного; Полунична; Яблунева; Паркова; СК «Тірас»; Бузкова; СОТ Тірас Резника; Отамана Головатого; Костецької; Ялинкова.

