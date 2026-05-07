Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют переселенцам, проживающим в местах временного компактного проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о тех, кто после 24.02.2022 зарегистрировался в Днепре по адресу места временного компактного проживания и состоит на учете как ВПЛ.

Право на получение таких комплектов с бесплатными продуктами имеют отдельные категории переселенцев.

Среди них пенсионеры, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или нуждающихся в уходе.

Помощь могут получить и дети от 3 до 18 лет. Отдельно учитываются переселенцы, которые находятся в сложных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время, предусмотрена возможность разового получения помощи для тех, кто только что переехал в город, обратился в управление социальной защиты населения для оформления справки ВПЛ и проживает в шелтере, но не относится к определенным категориям.

В таком случае набор выдается только один раз. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре формируются как стандартные наборы, в которые входят основные товары длительного хранения.

В частности это мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Такой состав позволяет обеспечить базовые потребности человека в питании на определенный период.

Чтобы получить помощь, переселенцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

