Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають переселенцям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про тих, хто після 24.02.2022 зареєструвався у Дніпрі за адресою місця тимчасового компактного проживання та перебуває на обліку як ВПО.

Право на отримання таких наборів з безкоштовними продуктами мають окремі категорії переселенців.

Серед них пенсіонери, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або осіб, що потребують догляду.

Допомогу можуть отримати і діти віком від 3 до 18 років. Окремо враховуються переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас, передбачено і можливість разового отримання допомоги для тих, хто щойно переїхав до міста, звернувся до управління соціального захисту населення для оформлення довідки ВПО та проживає у шелтері, але не належить до визначених категорій.

У такому випадку набір видається лише один раз. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі формуються як стандартні набори, до яких входять основні товари тривалого зберігання.

Зокрема, це м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Такий склад дозволяє забезпечити базові потреби людини у харчуванні на певний період.

Щоб отримати допомогу, переселенцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації.

