Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют жители региона людям, покинувшим дома из-за войны, сообщает Politeka.

Актуальные предложения публикуют на платформе « Допомагай ».

В настоящее время доступны несколько вариантов с разными условиями и требованиями к кандидатам.

В Пятихатках владелец предлагает дом в сельской местности для мужчины. В доме есть электричество и отопление на дровах, однако удобства расположены во дворе. Проживание без оплаты включает питание, одежду и базовые вещи. В то же время ожидается помощь по хозяйству, ответственность и порядочность.

В Днепре доступна комната для матери с ребенком. Апартаменты расположены в многоэтажке и оборудованы необходимыми условиями. Оплата и коммунальные расходы не предусмотрены. Владелец отмечает соблюдение чистоты и взаимного уважения.

Еще один вариант предлагается в Павлоградском районе. В селе ищут женщину в возрасте от 50 лет. От будущей жительницы ожидают ведение хозяйства, приготовление пищи и поддержание порядка. Локация удалена от города, обеспечивающего спокойствие.

Специалисты подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в основном появляется благодаря инициативе граждан. Такая поддержка помогает решить вопрос расселения и облегчает адаптацию.

Перед заселением советуют уточнять все детали: условия, обязанности и бытовые нюансы во избежание недоразумений.

Количество доступных вариантов может изменяться, поэтому информацию следует проверять непосредственно перед обращением.

