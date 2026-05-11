Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надають жителі регіону людям, які залишили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції публікують на платформі «Допомагай».

Наразі доступні кілька варіантів із різними умовами та вимогами до кандидатів.

У П’ятихатках власник пропонує будинок у сільській місцевості для чоловіка. Оселя має електрику та опалення на дровах, проте зручності розташовані на подвір’ї. Проживання без оплати, включає харчування, одяг і базові речі. Натомість очікується допомога по господарству, відповідальність і порядність.

У Дніпрі доступна кімната в квартирі для матері з дитиною. Помешкання розташоване у багатоповерхівці та обладнане необхідними умовами. Оплата та комунальні витрати не передбачені. Власник наголошує на дотриманні чистоти й взаємній повазі.

Ще один варіант пропонують у Павлоградському районі. У селі шукають жінку віком від 50 років. Від майбутньої мешканки очікують ведення господарства, приготування їжі та підтримання порядку. Локація віддалена від міста, що забезпечує спокій.

Фахівці підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області здебільшого з’являється завдяки ініціативі громадян. Така підтримка допомагає вирішити питання розселення та полегшує адаптацію.

Перед заселенням радять уточнювати всі деталі: умови, обов’язки та побутові нюанси, щоб уникнути непорозумінь.

Кількість доступних варіантів може змінюватися, тому інформацію варто перевіряти безпосередньо перед зверненням.

