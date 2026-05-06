В Харьковской области денежная помощь будет доступна пенсионерам в определенных районах.

В мае в Харьковской области стартует новая программа денежной помощи для пенсионеров и социально уязвимых категорий населения, пишет Politeka.net.

Реализация инициативы будет осуществляться через местные общины в ряде регионов страны. Речь идет о проекте LINK, который внедряется с участием благотворительных организаций «Ангелы спасения» и «Рокада».

Программа не распространяется на территории, расположенные в пределах 0–20 километров от линии боевых действий. В частности, в Харьковской области денежная помощь будет доступна жителям Чугуевского, Харьковского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов.

Участие в программе предусмотрено для граждан, принадлежащих, по меньшей мере, к одной из определенных категорий уязвимости.

Среди них — пенсионеры от 60 лет, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители или опекуны, внутренне перемещенные лица, а также семьи, чье жилье было повреждено или разрушено в результате обстрелов.

Инициатива предполагает несколько форматов поддержки. В частности, речь идет о многоцелевой денежной помощи для пострадавших от боевых действий, выплатах для жителей прифронтовых общин, а также о финансовой поддержке граждан, которые были вынуждены эвакуироваться.

Регистрация участников программы осуществляется через органы местного самоуправления или руководство общин в определенных районах. Именно на местном уровне координируется процесс подачи заявок, отбора получателей и последующего оказания помощи.

Источник: Напенсії.

