У Харківській області грошова допомога буде доступна пенсіонерам у певних районах.

У травні у Харківській області стартує нова програма грошової допомоги для пенсіонерів та соціально вразливих категорій населення, пише Politeka.net.

Реалізація ініціативи здійснюватиметься через місцеві громади у низці регіонів країни. Йдеться про проєкт LINK, що впроваджується за участі благодійних організацій «Янголи спасіння» та «Рокада».

Програма водночас не поширюється на території, розташовані в межах 0–20 кілометрів від лінії бойових дій. Зокрема, у Харківській області грошова допомога буде доступна для мешканців Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Участь у програмі передбачена для громадян, які належать щонайменше до однієї з визначених категорій вразливості.

Серед них — пенсіонери від 60 років, особи з інвалідністю, багатодітні родини, самотні батьки або опікуни, внутрішньо переміщені особи, а також сім’ї, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів.

Ініціатива передбачає кілька форматів підтримки. Зокрема, йдеться про багатоцільову грошову допомогу для постраждалих від бойових дій, виплати для мешканців прифронтових громад, а також фінансову підтримку громадян, які були змушені евакуюватися.

Реєстрація учасників програми здійснюється через органи місцевого самоврядування або керівництво громад у визначених районах. Саме на місцевому рівні координується процес подання заявок, відбору отримувачів і подальшого надання допомоги.

Джерело: Напенсії.

