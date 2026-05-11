Программа денежной помощи охватывает как переселенцев, так и местное население в Одесской области, включая пенсионеров и других уязвимых категорий.

Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения стала доступна в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Инициативу внедряет Благотворительный фонд «Право на защиту» в рамках консорциума, координацию которого осуществляет ACTED при финансовой поддержке правительства США.

Программа денежной помощи охватывает как переселенцев, так и местное население в Одесской области, включая пенсионеров и других уязвимых категорий. В то же время, ключевым условием для участия остается уровень дохода: среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не должен превышать 8 422 гривны.

Помимо финансового критерия заявители должны соответствовать ряду дополнительных требований. Речь идет, в частности, о гражданах, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни, безопасности или достоинства.

Претендовать на денежную помощь могут лица, переместившиеся не менее 45 дней назад, но не позднее шести месяцев назад. При этом важно, чтобы место их проживания находилось на расстоянии более 50 километров от линии фронта или государственной границы с Россией.

При рассмотрении заявок в Одесской области особое внимание будут уделять наиболее уязвимым категориям населения. В приоритете — семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие родители, пожилые граждане (пенсионеры), а также другие лица, нуждающиеся в повышенной социальной поддержке.

В рамках программы предусмотрено два формата денежной помощи. Для жителей прифронтовых и приграничных территорий, которые продолжают жить в условиях повышенного риска, установлены выплаты в размере 1800 гривен на человека ежемесячно. За полгода такая поддержка составит 10 800 гривен.

В то же время для граждан, вынужденных эвакуироваться из-за непосредственной опасности, предусмотрен повышенный размер помощи — 4 100 гривен на человека ежемесячно. За три месяца совокупная сумма выплат будет достигать 12 300 гривен, что должно помочь людям адаптироваться к новым условиям жизни и покрыть первоочередные расходы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: для пассажиров установлены новые цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одесской области: рынок всколыхнула новая проблема.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет эту возможность и как его найти.