Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення почала бути доступною в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу впроваджує Благодійний фонд «Право на захист» у межах консорціуму, координацію якого здійснює ACTED за фінансової підтримки уряду США.

Програма грошової допомоги охоплює як переселенців, так і місцеве населення в Одеській області, включно з пенсіонерами та іншими вразливими категоріями. Водночас ключовою умовою для участі залишається рівень доходу: середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не має перевищувати 8 422 гривні.

Окрім фінансового критерію, заявники повинні відповідати низці додаткових вимог. Йдеться, зокрема, про громадян, які були змушені залишити свої домівки через загрозу життю, безпеці чи гідності.

Претендувати на грошову допомогу можуть особи, які перемістилися не менш як 45 днів тому, але не пізніше ніж шість місяців тому. При цьому важливо, щоб місце їхнього теперішнього проживання знаходилося на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту або державного кордону з Росією.

Під час розгляду заявок в Одеській області особливу увагу приділятимуть найбільш уразливим категоріям населення. У пріоритеті — родини, у складі яких є люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, одинокі батьки, громадяни похилого віку (пенсіонери), а також інші особи, які потребують підвищеної соціальної підтримки.

У межах програми передбачено два формати грошової допомоги. Для мешканців прифронтових і прикордонних територій, які продовжують жити в умовах підвищеного ризику, встановлено виплати у розмірі 1 800 гривень на особу щомісяця. Загалом за пів року така підтримка становитиме 10 800 гривень.

Водночас для громадян, які були змушені евакуюватися через безпосередню небезпеку, передбачено підвищений розмір допомоги — 4 100 гривень на особу щомісяця. За три місяці сукупна сума виплат сягатиме 12 300 гривень, що має допомогти людям адаптуватися до нових умов життя та покрити першочергові витрати.

