Дефицит продуктов в Харьковской области фиксируется как часть общей продовольственной ситуации, где наблюдается временное удешевление картофеля на внутренних торговых площадках, отмечают аналитики аграрного сегмента, сообщает Politeka.

В настоящее время прошлогодний урожай реализуют в пределах 5–11 грн за килограмм, тогда как год назад потребители платили примерно 13–23 грн. Причиной удешевления стали значительные объемы сбора и более мелкие клубни после засушливого лета, что повлияло на товарное качество.

Дополнительно на полки начала поступать ранняя импортная продукция, ориентировочная стоимость которой составляет около 90 грн за килограмм, однако спрос на нее остается минимальным из-за высокой розничной стоимости.

Специалисты предупреждают, что запасы предыдущего сезона быстро сокращаются. Уже в ближайшую неделю возможен разворот тенденции и постепенное повышение стоимости из-за уменьшения предложения на внутреннем сегменте. Именно в этом контексте дефицит продуктов в Харьковской области может усугубить ценовое давление.

Отдельно аналитики отмечают, что ситуация с мясной продукцией пока остается относительно стабильной. Кратковременные колебания возможны только в праздничные периоды и не превышают несколько процентов.

Молочная группа товаров демонстрирует другую динамику: возможно временное удорожание до 5%, однако с началом сезона активного надоя ожидается обратное движение стоимости вниз.

Таким образом, продовольственный сегмент находится в фазе перехода, где баланс между запасами и новыми поставками определят дальнейшие изменения на торговых площадках.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.