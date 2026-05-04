Подорожание продуктов в Харькове объясняется общими рыночными факторами, в том числе изменения логистических затрат.

Подорожание продуктов в Харькове фиксируется по результатам мониторинга цен на базовые товары в мае 2026 года, сообщает Politeka.

Аналитика рынка показывает рост стоимости сразу в нескольких категориях продуктов питания — консервированной продукции, хлебе и мясных изделиях. Динамика изменений отличается в зависимости от товарной группы, однако общий тренд остается восходящим.

В сегменте консервов икра из кабачков (500 г) в мае стоит около 66,00 грн. По сравнению с апреле, когда средний показатель составил 56,00 грн., зафиксировано существенное повышение на 15,00 грн. В конце апреля цена перешла на новый уровень и продолжает удерживаться без снижения.

Ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 г) демонстрирует умеренные колебания. Текущая средняя стоимость составляет 52,37 грн., тогда как в предыдущем месяце она была на уровне 50,76 грн. Общее повышение оценивается в 2,50 грн, что отражает стабильный, но медленный рост в сегменте хлебобулочных изделий.

В мясной категории колбаса вареная "Алан лекарственная" (1 кг) в среднем стоит 478,36 грн. В апреле показатель был ниже – 484,36 грн, однако в течение месяца цены колебались, а итоговое отклонение составило +11,55 грн в динамике отдельных периодов. Разница между торговыми сетями остается значительной, что дополнительно влияет на средний уровень.

Подорожание продуктов в Харькове объясняется общими рыночными факторами, включая изменения логистических затрат, колебания закупочных цен и спрос в розничных сетях.

Эксперты рынка отмечают, что тенденция может сохраняться и дальше, поскольку ценообразование остается чувствительным к стоимости сырья и затратам производителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.