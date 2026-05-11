Дефіцит продуктів в Харківській області фіксується як частина загальної продовольчої ситуації, де спостерігається тимчасове здешевлення картоплі на внутрішніх торгових майданчиках, зазначають аналітики аграрного сегмента, повідомляє Politeka.

Нині минулорічний урожай реалізують у межах 5–11 грн за кілограм, тоді як рік тому споживачі сплачували приблизно 13–23 грн. Причиною здешевлення стали значні обсяги збору та дрібніші бульби після посушливого літа, що вплинуло на товарну якість.

Додатково на полиці почала надходити рання імпортна продукція, орієнтовна вартість якої сягає близько 90 грн за кілограм, однак попит на неї залишається мінімальним через високу роздрібну вартість.

Фахівці попереджають, що запаси попереднього сезону стрімко скорочуються. Уже протягом найближчого тижня можливий розворот тенденції та поступове підвищення вартості через зменшення пропозиції на внутрішньому сегменті. Саме в цьому контексті дефіцит продуктів в Харківській області може посилити ціновий тиск.

Окремо аналітики зазначають, що ситуація з м’ясною продукцією поки залишається відносно стабільною. Короткочасні коливання можливі лише у святкові періоди та не перевищують кількох відсотків.

Молочна група товарів демонструє іншу динаміку: можливе тимчасове подорожчання до 5%, однак із початком сезону активного надою очікується зворотний рух вартості вниз.

Таким чином, продовольчий сегмент перебуває у фазі переходу, де баланс між запасами та новими поставками визначатиме подальші зміни на торгових майданчиках.

