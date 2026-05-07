Дефицит продуктов в Кировоградской области усугубляется на фоне проблем со снабжением аграрных ресурсов, в частности удобрений, которые остаются критически важными для будущего урожая, сообщает Politeka.

Аналитики рынка фиксируют нехватку аммиачной селитры на уровне примерно 100–170 тысяч тонн. Причиной называют сочетание логистических осложнений и повреждений инфраструктуры, повлиявших на стабильность импортных поставок.

Специалисты аграрного сектора отмечают, что прошлый зимний период стал испытанием для производителей. Кроме погодных факторов, значительное влияние оказали перебои в транспортировке и риски для энергетических и промышленных узлов.

По оценкам экспертов, с середины 2025 года до начала 2026 года в страну было завезено более 300 тысяч тонн соответствующей продукции, а внутреннее производство превысило 400 тысяч тонн. Тем не менее, сформированных запасов недостаточно для полного покрытия потребностей посевной кампании.

Дополнительным фактором риска стали погодные условия. Из-за гололеда и образования ледовой корки часть озимых культур оказалась в сложном состоянии, что требует оперативной подкормки для восстановления нормального развития.

Эксперты подчеркивают, что удобрения играют ключевую роль в обеспечении доступа растений к питательным элементам, а также стабилизации урожайности в условиях нестабильного климата.

Параллельно продолжается импорт продукции, однако вопрос транспортировки остается открытым из-за высокой стоимости и ограниченной пропускной способности логистических маршрутов.

В этом контексте дефицит продуктов в Кировоградской области может косвенно влиять на аграрный цикл, поскольку недостаток удобрений создает риски для будущих сборов урожая.

Специалисты считают, что частичным решением могла бы стать диверсификация поставок, в частности, расширение морских маршрутов и использование альтернативных форм удобрений, которые имеют меньшие требования к транспортировке.

В общем, ситуация остается контролируемой, однако зависит от стабильности логистики и способности рынка быстро восстанавливать запасы в период сезонного спроса.

