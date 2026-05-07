У цьому контексті дефіцит продуктів в Кіровоградській області може опосередковано впливати на аграрний цикл.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області посилюється на тлі проблем із постачанням аграрних ресурсів, зокрема добрив, які залишаються критично важливими для майбутнього врожаю, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку фіксують нестачу аміачної селітри на рівні приблизно 100–170 тисяч тонн. Причиною називають поєднання логістичних ускладнень та пошкоджень інфраструктури, що вплинули на стабільність імпортних поставок.

Фахівці аграрного сектору зазначають, що минулий зимовий період став випробуванням для виробників. Окрім погодних факторів, значний вплив мали перебої в транспортуванні та ризики для енергетичних і промислових вузлів.

За оцінками експертів, із середини 2025 до початку 2026 року в країну було завезено понад 300 тисяч тонн відповідної продукції, а внутрішнє виробництво перевищило 400 тисяч тонн. Попри це, сформованих запасів недостатньо для повного покриття потреб посівної кампанії.

Додатковим фактором ризику стали погодні умови. Через ожеледь та утворення льодової кірки частина озимих культур опинилася у складному стані, що потребує оперативного підживлення для відновлення нормального розвитку.

Експерти підкреслюють, що добрива відіграють ключову роль у забезпеченні доступу рослин до поживних елементів, а також у стабілізації врожайності в умовах нестабільного клімату.

Паралельно триває імпорт продукції, однак питання транспортування залишається відкритим через високу вартість і обмежену пропускну здатність логістичних маршрутів.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Кіровоградській області може опосередковано впливати на аграрний цикл, оскільки нестача добрив створює ризики для майбутніх зборів урожаю.

Фахівці вважають, що частковим рішенням могла б стати диверсифікація постачання, зокрема розширення морських маршрутів і використання альтернативних форм добрив, які мають менші вимоги до транспортування.

Загалом ситуація залишається контрольованою, однак залежить від стабільності логістики та здатності ринку швидко відновлювати запаси у період сезонного попиту.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.