Українцям показали планові детальні графіки відключення світла на 7 травня у Полтавській області.

Україеців попередили про планові додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 7 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям показали планові детальні графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 7 травня. Варто заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої справи.

З 08:00 до 17:00 години через виконання капітального ремонту зникне електрика в місті Гадяч на таких вулицях:

пров.Козацький (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Миргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовиків (б. 20),

Олени Пчілки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасічний другий (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповича (б. 1-Г),

пров.Прокоповича (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневий (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводський (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводський (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовиків (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захисників України (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захисників України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Західна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130)

З 08:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключень у селі Мелешки. Такі обмеження стосуються за адресами:

Миру (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

З 08:00 до 17:00 години у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, будуть вимикати електрик. Це стосується села Березова Лука на вулицях:

Братів Троянів (б. 2),

Геталівка (б. 1),

Нова (б. 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19),

Перемоги (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24),

Хворостянка (б. 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.