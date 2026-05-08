Доплаты пенсионерам в Одесской области предусматривают дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан при определенных условиях.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут начисляться за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как информируют в ПФУ, в отдельных обстоятельствах сумма такой доплаты для пенсионеров в Одесской области превышает 500 гривен ежемесячно.

Речь идет о механизме, который действует для граждан, страховой стаж которого превышает установленные минимальные требования. В 2026 году эти показатели составляют 33 года для ухода на пенсию в 60 лет, 23 года в 63 года и 15 лет в 65 лет.

Именно после превышения этих границ начинается начисление дополнительных выплат за каждый год работы сверх нормы.

В то же время, важно учитывать дату назначения пенсии. Если она была оформлена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В случае, если пенсия назначена позже, этот порог составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Конкретно эти характеристики становятся базой для расчета надбавки.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области рассчитываются по единому принципу. За каждый год сверхурочного стажа к основному размеру пенсии прибавляется 1%.

В то же время установлены ограничения. Размер такой выплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за один дополнительный год составляет 25,95 гривен.

Если у человека 20 лет сверхурочного стажа, ежемесячная надбавка может превышать 500 гривен. Отдельно следует учитывать особенность работающих граждан.

Для них повышение с учетом актуального прожиточного минимума фактически применяется после завершения трудовой деятельности. Поэтому конечный размер надбавки может измениться уже после увольнения.

