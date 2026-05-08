Доплати для пенсіонерів у Одеській області передбачають додаткові виплати для окремих категорій громадян за певних умов.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області можуть нараховуватися за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як інформують у ПФУ, за окремих обставин сума такої доплати для пенсіонерів у Одеській області перевищує 500 гривень щомісяця.

Йдеться про механізм, який діє для громадян, чий страховий стаж перевищує встановлені мінімальні вимоги. У 2026 році ці показники становлять 33 роки для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки у 63 роки та 15 років у 65 років.

Саме після перевищення цих меж починається нарахування додаткових виплат за кожен рік роботи понад норму.

Водночас важливо враховувати дату призначення пенсії. Якщо її було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

У разі, якщо пенсію призначено пізніше, цей поріг становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Саме ці показники стають базою для розрахунку надбавки.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області розраховуються за єдиним принципом. За кожен рік понаднормового стажу до основного розміру пенсії додається 1%.

Водночас, встановлено обмеження. Розмір такої виплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, тому максимальна надбавка за один додатковий рік складає 25,95 гривень.

Якщо людина має 20 років понаднормового стажу, щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень. Окремо слід враховувати особливість для працюючих громадян.

Для них підвищення з урахуванням актуального прожиткового мінімуму фактично застосовується після завершення трудової діяльності. Через це кінцевий розмір надбавки може змінитися вже після звільнення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці.