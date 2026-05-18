Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривают дополнительные начисления для имеющих достаточный страховой стаж.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут составлять более 500 гривен ежемесячно за выполнение определенных условий, связанных с продолжительностью трудового стажа, сообщает Politeka.

Как сообщает в ПФУ, речь идет о доплате для пенсионеров в Днепропетровской области за так называемые сверхурочные годы работы.

Такое право возникает у тех граждан, чей страховой стаж превышает минимальные требования для ухода на пенсию. В 2026 году эти показатели составляют 33 года для выхода в 60 лет, 23 года в 63 года и 15 в 65 лет.

В то же время, важен и момент назначения пенсии. Если она была оформлена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если же пенсию назначили позже, тогда предел составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Именно из этих значений и рассчитывается прибавка.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области определяются по унифицированному принципу. За каждый дополнительный год сверх установленной нормы к основной пенсии прибавляется 1%.

В то же время действует ограничение, ведь такая выплата не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за один дополнительный год равна 25,95 гривен.

Соответственно, если у человека 20 лет сверхурочного стажа, ежемесячная надбавка превышает 500 гривен.

Также действуют дополнительные выплаты за особые заслуги перед государством, а также предусмотрены надбавки для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

