Укрзалізниця закликає громадян уважно стежити за новим графіком руху поїздів в Одеській області.

Новий графік руху поїздів у Одеській області вводиться через масштабні ремонтні роботи, які будуть проводити залізничники "Укрзалізниці", повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на офіційномцу Телеграм-каналі.

У травні пасажирів приміських поїздів в Україні очікують тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху. Як повідомляють залізничники, коригування пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на окремих ділянках колій, зокрема на південному та західному напрямках.

Укрзалізниця закликає громадян уважно стежити за змінами у розкладі, перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою та враховувати можливі затримки або скасування рейсів.

Новий графік руху поїздів торкнеться Одеської області, де триває активна фаза ремонтів. У зв’язку з цим частину приміських рейсів тимчасово скасують або обмежать. Пасажирам радять заздалегідь планувати свої поїздки та, за можливості, обирати альтернативні варіанти доїзду.

Зокрема, у період 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 травня, а також 1–3 червня не курсуватимуть поїзди №6254 сполученням Одеса-Головна — Подільськ та №6274 до Помічної. Це пов’язано з проведенням робіт на ключових ділянках залізничної інфраструктури, які потребують тимчасового обмеження руху.

У інші дати — 7, 9–12, 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 травня та 1–4 червня — обмеження стосуватимуться зворотних маршрутів. Зокрема, не курсуватимуть поїзди №6273 Помічна — Подільськ та №6257 Подільськ — Одеса-Головна.

Крім того, у низці днів — 6, 11, 12, 17, 18, 23 та 24 травня — тимчасово скасують одразу кілька приміських рейсів. Йдеться про поїзди №6270 Одеса-Застава-1 — Подільськ, №6272 до Помічної, №6275 Помічна — до Подільська, а також №6277 з Подільська — Одеса-Головна.

