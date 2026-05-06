У травні пасажири приміських маршрутів у Хмельницькій області зіткнуться з тимчасовими змінами у графіку руху поїздів.

Новий графік руху поїздів у Хмельницькій області запроваджується через необхідність проведення технічних робіт на окремих ділянках колій, повідомляє Politeka.

Як проінформували в «Укрзалізниці», упродовж травня буде оновлено час відправлення та прибуття низки приміських рейсів, а також змінено окремі маршрути.

Залізничники пояснюють, що це плановий етап підготовки інфраструктури до літнього періоду, коли навантаження на транспортну систему традиційно зростає.

Пасажирам радять завчасно перевіряти розклад, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Новий графік руху поїздів у Хмельницькій області охоплює насамперед напрямок між Шепетівкою та Здолбуновом, де зміни стосуються одразу кількох дат у травні.

Зокрема, склад зі сполученням Шепетівка - Здолбунів-Південний у період з 5 по 8 травня, а також 11, 12 і 13 травня відправлятиметься о 18:09.

Його маршрут передбачає зупинки у Славуті, Кривині та Острозі з прибуттям у вечірній час. У зворотному напрямку рейс Здолбунів-Південний - Шепетівка курсуватиме з 5 по 25 травня з відправленням о 20:16 та прибуттям близько 22:10.

Окремі коригування також стосуються сполучення Козятин - Шепетівка через Бердичів. У різні періоди травня змінюється час прибуття та відправлення складів.

Зокрема рейси, що курсують у денний та вечірній час, матимуть незначні зсуви у розкладі. Також на окремих ділянках передбачені технічні зупинки, зокрема на станціях Чуднів-Волинський та інших проміжних пунктах маршруту.

У «Укрзалізниці» наголошують, що новий графік руху поїздів у Хмельницькій області є тимчасовим і пов’язаний виключно з ремонтними роботами, які мають забезпечити стабільність курсування в подальшому.

