Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области объясняют необходимостью сохранить стабильную работу водопроводного хозяйства и продолжить модернизацию инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области продолжается.

в Дунаевецкой общине готовят новые расценки на водоснабжение и водоотвод. Расчеты уже обнародовало КП «Горводоканал», а окончательное решение будет принято после общественного обсуждения.

Согласно проекту, в 2026 году стоимость одного кубометра водоснабжения может возрасти до 50,21 гривны. Услуга водоотведения, в свою очередь, обойдется в 70,96 гривны. Общая сумма за оба сервиса составит 121,17 гривны за кубометр.

В настоящее время жители платят меньше. Действующий показатель за подачу воды составляет 35,34 гривны, за отвод стоков – 49,33. Итого это 84,67 гривны. Таким образом, предложенная корректировка предполагает существенный рост.

В предприятии объясняют: основные причины – подорожание электроэнергии, горючего, материалов, увеличение расходов на оплату труда и налоговые платежи. Поэтому нынешние расценки уже не покрывают реальных затрат.

Предприятие обслуживает 8793 абонента. Из них более восьми тысяч – домохозяйства. Услугами канализации пользуются 3703 потребителя, среди которых большинство также составляет население.

Отдельной неувязкой остаются значимые утраты ресурса в сетях. По оценкам руководства они достигают около 37%. Причина – изношенные коммуникации, требующие поэтапного обновления.

В предыдущие годы разницу между фактической себестоимостью и установленными для населения расценками компенсировали из местного бюджета. Только в прошлом году на это направили более шести миллионов гривен. Еще более трех миллионов составляет накопившаяся задолженность за прошлые периоды.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, в частности Дунаевцы, объясняют необходимостью сохранить стабильную работу водопроводного хозяйства и продолжить модернизацию инфраструктуры.

Предложения и замечания от жителей, предприятий и организаций принимаются до 30 апреля. После этого вопрос будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета городского совета.

