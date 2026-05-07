На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області поступово змінює структуру щоденних витрат мешканців.

Подорожчання проїзду в Закарпатській області фіксується після чергового перегляду тарифів на міських і міжміських маршрутах, що вже відчутно впливає на витрати пасажирів у регіоні, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють коригування насамперед зростанням витрат на пальне, яке залишається ключовим чинником формування собівартості рейсів. У результаті оновлень суттєво змінилися ціни на основні напрямки між населеними пунктами області.

Поїздка з Ужгорода до Мукачева нині коштує від 123 гривень, до Чопа — від 94 гривень. Маршрут до Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — 443 гривні, а найдорожчий напрямок у бік Рахова стартує від 602 гривень.

Міський сегмент також зазнав змін. У Мукачеві з 1 травня тариф зріс на 5 гривень і становить 20 гривень замість попередніх 15. В Ужгороді діє диференційована оплата: 20 гривень при безготівковому розрахунку та 23 гривні при оплаті готівкою.

У транспортній сфері регіону зазначають, що такі зміни є прямим наслідком загального подорожчання ресурсів, передусім пального, яке формує значну частину витрат перевізників.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області поступово змінює структуру щоденних витрат мешканців, особливо тих, хто регулярно користується як міськими, так і міжміськими маршрутами.

Аналітики ринку пасажирських перевезень наголошують, що нинішня ситуація відображає ширшу тенденцію: транспортні тарифи зростають швидше за доходи населення, що робить поїздки дедалі вагомішою статтею витрат для пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс