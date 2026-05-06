Новая система оплаты проезда в Ровно должна изменить принцип расчета в транспорте и ввести более контролируемый механизм оплаты.

Новая система оплаты проезда в Ровно предусматривает переход на безналичный расчет в общественном транспорте, который может быть введен уже летом , пишет Politeka.net.

В городе планируют отказаться от наличных денег в троллейбусах и автобусах. Пассажирам придется оплачивать поездки с помощью банковских или транспортных карт через валидаторы, установленные при входе в салон.

В качестве альтернативы рассматриваются одноразовые билеты, которые будут продавать в специальных терминалах. Их могут установить на въездах в город, в центре и вблизи рынка.

В настоящее время валидаторы уже работают в коммунальном транспорте, однако в маршрутках их установили не все перевозчики, несмотря на соответствующие требования.

Управление транспорта подготовило проект регуляторного акта, определяющего правила пользования. Документ должны проверить юристы, после чего его вынесут на общественное обсуждение.

Ожидается, что использование может состояться в июне или июле после завершения всех процедур.

По словам представителей перевозчиков, такая модель позволит сделать учет средств прозрачным и снизит нагрузку на водителей, которым больше не придется работать с наличными.

В то же время, часть пассажиров, в том числе старшего возраста, может столкнуться с трудностями при переходе на новый формат оплаты.

Кроме того, в Ровенской области также сообщали о новом графике движения поездов.

С 25 апреля другое время отправления получило №6031 Киев-Пассажирский – Фастов. Согласно обновлению, рейс будет отправляться в 20:47 и прибывать в 22:15 вместо 20:28 и 22:05.

