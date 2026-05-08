Ограничение движения транспорта в Полтавской области вводится в Кременчуге, где на части улицы Николая Гоголя временно изменяют схему передвижения через инженерные работы, передает Politeka.

По данным городских властей, речь идет об отрезке от улицы Академика Маслова до дома №19. Здесь планируется прокладка сетей к жилому объекту, что требует частичного и периодического перекрытия.

11 мая с 08:00 до 18:00 проезд на этом участке будет действовать с ограничениями с пропуском транспорта в измененном режиме. Уже 13 мая с 12:00 до 17:00 отрезок будет полностью закрыт для автомобилей.

Коммунальные службы отмечают, что работа связана с подключением инженерной инфраструктуры. Поэтому возможны корректировки маршрутов и усложнения для водителей в пиковые часы.

Городская администрация просит учитывать временные изменения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения во избежание пробок в районе выполнения работ.

Дополнительно сообщается, что параллельно в городе действуют другие временные перекрытия: до 29 мая ограничен проезд на улице Алексея Древаля у дома №85, а до 15 мая – на улице Героев Украины возле дома №1.

Таким образом, ограничения движения транспорта в Полтавской области в пределах Кременчуга и близлежащих улиц остаются частью плановых ремонтно-строительных мероприятий, влияющих на организацию городского трафика.

Кроме того, в Полтавской области стало известно о подорожании проезда.

Согласно новым условиям стоимость билета в троллейбусах и коммунальных автобусах составляет 20 гривен. Наибольший рост ощутили пассажиры маршруток, где цена поездки поднялась до 25 гривен.

