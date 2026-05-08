Обмеження руху транспорту в Полтавській області запроваджують у Кременчуці, де на частині вулиці Миколи Гоголя тимчасово змінюють схему пересування через інженерні роботи, передає Politeka.

За даними міської влади, йдеться про відрізок від вулиці Академіка Маслова до будинку №19. Тут планують прокладання мереж до житлового об’єкта, що потребує часткового та періодичного перекриття.

11 травня з 08:00 до 18:00 проїзд на цій ділянці діятиме з обмеженнями, із пропуском транспорту у зміненому режимі. Уже 13 травня з 12:00 до 17:00 відрізок буде повністю закритий для автівок.

Комунальні служби зазначають, що роботи пов’язані з підключенням інженерної інфраструктури. Через це можливі коригування маршрутів і ускладнення для водіїв у пікові години.

Міська адміністрація просить враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні шляхи пересування, щоб уникнути заторів у районі виконання робіт.

Додатково повідомляється, що паралельно в місті діють інші тимчасові перекриття: до 29 травня обмежено проїзд на вулиці Олексія Древаля біля будинку №85, а до 15 травня — на вулиці Героїв України біля будинку №1.

Таким чином, обмеження руху транспорту в Полтавській області у межах Кременчука та прилеглих вулиць залишаються частиною планових ремонтно-будівельних заходів, які впливають на організацію міського трафіку.

Крім того, в Полтавській області також стало відомо про подорожчання проїзду.

Згідно з новими умовами, вартість квитка у тролейбусах та комунальних автобусах становить 20 гривень. Найбільше зростання відчули пасажири маршруток, де ціна поїздки піднялася до 25 гривень.

